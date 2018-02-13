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Мертенс победила Бабош, Гёргес — Шафаржову на турнире в Дохе

Мертенс победила Бабош, Гёргес — Шафаржову на турнире в Дохе
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Завершилось несколько матчей на турнире категории Premier в Дохе. Полуфиналистка Australian Open — 2018 Элисе Мертенс обыграла победительницу австралийского чемпионата в парном разряде Тимю Бабош — 2:6, 6:1, 6:1. Юлия Гёргес нанесла поражение Люси Шафаржовой — 6:1, 7:5. Карла Суарес-Наварро одержала волевую победу над Катериной Бондаренко — 3:6, 6:3, 6:3. Барбора Стрыцова победила Александру Крунич в двух партиях (6:4, 6:4), а Карина Виттёфт в немецком дерби разгромила Татьяну Марию — 6:3, 6:0.

В результате стали известны все пары второго круга. Посмотреть на текущие расклады в турнирной сетке можно здесь.

Доха. 1-й круг
13 февраля 2018, вторник. 18:40 МСК
Элисе Мертенс
20
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		1 1
         
Тимя Бабош
35
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
Доха. 1-й круг
13 февраля 2018, вторник. 18:35 МСК
Карла Суарес-Наварро
29
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 3
         
Катерина Бондаренко
80
Украина
Катерина Бондаренко
К. Бондаренко
Доха. 1-й круг
13 февраля 2018, вторник. 19:10 МСК
Юлия Гёргес
10
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Люси Шафаржова
31
Чехия
Люси Шафаржова
Л. Шафаржова
Доха. 1-й круг
13 февраля 2018, вторник. 18:55 МСК
Барбора Стрыцова
25
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Александра Крунич
47
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
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