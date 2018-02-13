Мертенс победила Бабош, Гёргес — Шафаржову на турнире в Дохе

Завершилось несколько матчей на турнире категории Premier в Дохе. Полуфиналистка Australian Open — 2018 Элисе Мертенс обыграла победительницу австралийского чемпионата в парном разряде Тимю Бабош — 2:6, 6:1, 6:1. Юлия Гёргес нанесла поражение Люси Шафаржовой — 6:1, 7:5. Карла Суарес-Наварро одержала волевую победу над Катериной Бондаренко — 3:6, 6:3, 6:3. Барбора Стрыцова победила Александру Крунич в двух партиях (6:4, 6:4), а Карина Виттёфт в немецком дерби разгромила Татьяну Марию — 6:3, 6:0.

В результате стали известны все пары второго круга. Посмотреть на текущие расклады в турнирной сетке можно здесь.