Джокович может выступить на турнире в Индиан-Уэллсе
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Сербский теннисист Новак Джокович может вернуться в строй раньше запланированного срока.
В данный момент 30-летний спортсмен тренируется в Лас-Вегасе и заинтересован в том, чтобы выступить на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает посредством своего «твиттера» журналистка Кароль Бушар. В течение ближайших дней состоится медицинское обследование, по итогам которого станет известно, сумеет ли Новак выступить на турнире, который стартует 6 марта.
В начале февраля Джокович перенёс операцию на повреждённом локте. Он является пятикратным победителем турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее отец спортсмена сообщал, что Новак вернётся в строй в мае.
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