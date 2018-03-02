Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович может выступить на турнире в Индиан-Уэллсе

Джокович может выступить на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович может вернуться в строй раньше запланированного срока.

В данный момент 30-летний спортсмен тренируется в Лас-Вегасе и заинтересован в том, чтобы выступить на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает посредством своего «твиттера» журналистка Кароль Бушар. В течение ближайших дней состоится медицинское обследование, по итогам которого станет известно, сумеет ли Новак выступить на турнире, который стартует 6 марта.

В начале февраля Джокович перенёс операцию на повреждённом локте. Он является пятикратным победителем турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее отец спортсмена сообщал, что Новак вернётся в строй в мае.

Лазарет пустеет. Джокович, Надаль и Кузнецова готовятся к возвращению Лазарет пустеет. Джокович, Надаль и Кузнецова готовятся к возвращению
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023