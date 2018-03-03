На турнире АТР в Сан-Паулу вместо болбоев решили использовать бездомных собак

Шесть уличных собак помогали теннисистам во время разминки перед полуфиналами турнира АТР в Сан-Паулу.



Эта идея зародилась у организаторов ещё в 2016 году с целью продвижения кампании по созданию приюта для брошеных животных. Шесть бездомных собак были специально выбраны и обучены подавать мячи. Известны их клички — Бобби, Дуда, Габриель, Мел, Кика и Тор.



«Эти собаки пережили трудные моменты, но мы стремимся показать не прошлое, в котором они страдали, а то, что они могут стать отличными компаньонами человека сегодня и в будущем», — приводит слова Мадалены Спиназола, одного из спонсоров акции, южноамериканское издание Clarín.



Похожую кампанию уже проводили игроки футбольного «Сан-Паулу» в 2015 году. Тогда на поле стадиона «Морумби» команда вышла в сопровождении 11 собак.

Фотографии доступны в официальном «Инстаграме» турнира.