На турнире АТР в Сан-Паулу вместо болбоев решили использовать бездомных собак

Шесть уличных собак помогали теннисистам во время разминки перед полуфиналами турнира АТР в Сан-Паулу.
Эта идея зародилась у организаторов ещё в 2016 году с целью продвижения кампании по созданию приюта для брошеных животных. Шесть бездомных собак были специально выбраны и обучены подавать мячи. Известны их клички — Бобби, Дуда, Габриель, Мел, Кика и Тор.
«Эти собаки пережили трудные моменты, но мы стремимся показать не прошлое, в котором они страдали, а то, что они могут стать отличными компаньонами человека сегодня и в будущем», — приводит слова Мадалены Спиназола, одного из спонсоров акции, южноамериканское издание Clarín.
Похожую кампанию уже проводили игроки футбольного «Сан-Паулу» в 2015 году. Тогда на поле стадиона «Морумби» команда вышла в сопровождении 11 собак.
Фотографии доступны в официальном «Инстаграме» турнира.
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