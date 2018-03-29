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Хачанов и Рублёв разгромили Куэрри и Джонсона и вышли в финал турнира в Майами

Хачанов и Рублёв разгромили Куэрри и Джонсона и вышли в финал турнира в Майами
Теннис / ATP

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв уверенно вышли в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США) в парном разряде, разгромив американцев Сэма Куэрри и Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:1.

Матч продлился всего 44 минуты. Россияне выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету американского дуэта 2 двойные. Ни эйсов, ни брейк-пойнтов у Куэрри и Джонсона не было.

За титул Рублёв и Хачанов поспорят либо с американскими братьями-близнецами Бобом и Майком Брайанами (4), либо с немцем Ян-Леннардом Штруффом и японцем Беном Маклакланом.

Майами — парный разряд (м) 2018. 1/2 финала
29 марта 2018 года, четверг. 20:10 МСК
Сэм
Куэрри
Стив
Джонсон
Карен
Хачанов
Андрей
Рублёв
3:6 1:6
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