Хачанов и Рублёв разгромили Куэрри и Джонсона и вышли в финал турнира в Майами

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв уверенно вышли в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США) в парном разряде, разгромив американцев Сэма Куэрри и Стива Джонсона со счётом 6:3, 6:1.



Матч продлился всего 44 минуты. Россияне выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету американского дуэта 2 двойные. Ни эйсов, ни брейк-пойнтов у Куэрри и Джонсона не было.



За титул Рублёв и Хачанов поспорят либо с американскими братьями-близнецами Бобом и Майком Брайанами (4), либо с немцем Ян-Леннардом Штруффом и японцем Беном Маклакланом.