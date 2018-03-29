Чхун Хён: можно быть одновременно другом и соперником, как Федерер и Надаль

Южнокореец Чхун Хён, который после поражения от американца Джона Иснера в четвертьфинале «Мастерс 1000» в Майами впервые в карьере войдёт в топ-20, уверен, что может дружить с соперниками в туре.



«В туре сейчас много молодых игроков. Не вижу проблемы — можно быть одновременно другом и соперником. Это отлично показали и показывают Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Мы можем вести себя так же. Я многому учился у Роджера, Рафы и Новака. Но главное сейчас — уверенность в своей игре. Одна из главных целей — играть все турниры на очень хорошем уровне», — сказал Чхун Хён в интервью L'Equipe.