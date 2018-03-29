Азаренко уступила Стивенс в полуфинале турнира в Майами

Белоруска Виктория Азаренко (WC) не сумела выйти в финал турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), проиграв американке Слоан Стивенс (13) в трёх сетах — 6:3, 2:6, 1:6. Виктория повела со счётом 6:3, 2:0, после чего взяла лишь один гейм — при 0:4 в решающей партии.



Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Теннисистки не выполнили ни одного эйса. На счету Стивенс 2 двойные ошибки и 8 использованных брейк-пойнтов из 18. Азаренко совершила 6 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



За титул Стивенс, которая в ближайший понедельник дебютирует в топ-10, поспорит либо со своей соотечественницей Даниэль Коллинз (Q), либо с латвийкой Еленой Остапенко (6).

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс вышла в полуфинал турнира в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.