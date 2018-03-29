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Азаренко уступила Стивенс в полуфинале турнира в Майами

Азаренко уступила Стивенс в полуфинале турнира в Майами
Теннис / WTA

Белоруска Виктория Азаренко (WC) не сумела выйти в финал турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), проиграв американке Слоан Стивенс (13) в трёх сетах — 6:3, 2:6, 1:6. Виктория повела со счётом 6:3, 2:0, после чего взяла лишь один гейм — при 0:4 в решающей партии.

Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Теннисистки не выполнили ни одного эйса. На счету Стивенс 2 двойные ошибки и 8 использованных брейк-пойнтов из 18. Азаренко совершила 6 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

За титул Стивенс, которая в ближайший понедельник дебютирует в топ-10, поспорит либо со своей соотечественницей Даниэль Коллинз (Q), либо с латвийкой Еленой Остапенко (6).

Майами (ж) 2018. 1/2 финала
29 марта 2018 года, четверг. 20:10 МСК
Виктория
Азаренко
Слоан
Стивенс
6:3 2:6 1:6
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