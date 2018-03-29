Маррей вновь инвестировал деньги в онлайн-площадку для ипотечного кредитования

Экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей, занимающий 29-е место в рейтинге АТР, продолжает инвестировать средства с помощью краудфандинговых платформ.



В этот раз 30-летний спортсмен, продолжающий восстановление после травмы, инвестировал в онлайн-площадку для ипотечного кредитования Landbay, в которую уже вкладывался два года назад. Сумма инвестиций не разглашается. Существует вероятность, что Энди продолжит инвестировать в Landbay, и это позволит ему сохранить долю в уставном капитале данного стартапа.



«Я счастлив, что владею акциями Landbay, так как рост и текущие достижения этого стартапа впечатляют», — приводит слова Маррея Tennis World USA.