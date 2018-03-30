Дель Потро: каждый день у меня появляется боль в каком-нибудь новом месте

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который сыграет с американцем Джоном Иснером в полуфинале «Мастерс 1000» в Майами, поделился впечатлениями от своих последних результатов. Дель Потро выиграл 15 матчей подряд, завоевав титулы в Акапулько и Индиан-Уэллсе.



«Стать первой ракеткой мира — не главная цель для меня. Но, безусловно, прогресс в рейтинге всегда приятен. Сейчас я шестой в мире. Я и подумать не мог, что вновь поднимусь так высоко, когда был на грани завершения карьеры.



То, что я сейчас делаю, может казаться обычным, но на самом деле это большое достижение. Я лучше, чем кто бы то ни было другой, знаю, чего это стоит. Каждый день у меня появляется боль в каком-нибудь новом месте, но останавливаться я не хочу. Если бы я отправился домой сразу после начала Майами, то сейчас ничего бы не болело, но я предпочитаю оставаться участником турнира», — приводит слова дель Потро Tennis World USA.