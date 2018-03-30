Азаренко: в первом сете была свежее, а потом перестала успевать подходить к мячу

Белоруска Виктория Азаренко, проигравшая американке Слоан Стивенс в полуфинале турнира в Майами (США) со счётом 6:3, 2:6, 1:6, прокомментировала этот матч.



«Честно говоря, я чувствовала себя не очень хорошо на протяжении всего матча. Чувствовала, что делаю всё немного медленно. В первом сете я была свежее и вовремя подходила к мячу, а потом перестала успевать за ним, перестала бить так, как нужно. Конечно, она воспользовалась этим. У неё отличные удары.



Мне нужно играть больше турниров, больше матчей, продолжать выступать. Но по сравнению с Индиан-Уэллсом в Майами я уже неплохо прибавила. Надеюсь, мне удастся играть и дальше. Я хочу продолжать упорно работать, и с дальнейшими матчами ко мне вернётся умение справляться с такими ситуациями, как сегодня, и поворачивать их в свою сторону.



По ходу матча я почувствовала проблемы с мышцей бедра. Я просто не могла правильно ставить ноги», — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс вышла в полуфинал турнира в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.