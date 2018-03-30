Ноа: Кубку Дэвиса приходится несладко, всё решают деньги

Француз Янник Ноа, капитан сборных Франции в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, в прошлом году приведший мужскую команду к первому титулу с 2001 года, вновь высказался по поводу ожидаемого изменения формата соревнований со следующего сезона.



«Нынешний формат очень хорош, но когда Федерер или Надаль предпочитают Кубку Дэвиса другие турниры, всё становится сложнее. Однако предлагаемые перемены слишком радикальны. В моём понимании они просто убьют душу и всю суть Кубка Дэвиса. Выглядит каким-то небольшим цирком. Лидеры были вынуждены принимать радикальное решение, потому что некоторые игроки забыли историю Кубка Дэвиса.



Когда первый номер Франции Люка Пуи говорит, что его приоритет — Кубок Дэвиса, это и есть дух, который мог бы спасти турнир в его нынешнем виде. Некоторые игроки склоняются к выставочным матчам или соревнованиям с большим призовым фондом, и это их выбор.



Конечно, Кубку Дэвиса приходится несладко. Всё решают деньги. Мы с главой теннисной федерации Франции не сошлись во мнении по поводу Кубка Дэвиса, однако голос у него и других глав, а не у нас. Все должны выполнять свою работу. Сейчас мы не можем сделать что-то большее», — приводит слова Ноа Tennis World USA.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!