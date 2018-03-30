Видеообзор полуфинала турнира в Майами Азаренко — Стивенс

Американка Слоан Стивенс (13) стала первой финалисткой турнира категории Premier Manadatory в Майами (США), одержав волевую победу над белоруской Викторией Азаренко (WC) — 3:6, 6:2, 6:1.



Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Теннисистки не выполнили ни одного эйса. На счету Стивенс 2 двойные ошибки и 8 использованных брейк-пойнтов из 18. Азаренко совершила 6 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



За титул Стивенс поспорит или со своей соотечественницейДаниэль Коллинз (Q), или с латвийкой Еленой Остапенко (6).

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс вышла в полуфинал турнира в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.