Видеообзор полуфинала турнира в Майами Азаренко — Стивенс

Американка Слоан Стивенс (13) стала первой финалисткой турнира категории Premier Manadatory в Майами (США), одержав волевую победу над белоруской Викторией Азаренко (WC) — 3:6, 6:2, 6:1.
Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Теннисистки не выполнили ни одного эйса. На счету Стивенс 2 двойные ошибки и 8 использованных брейк-пойнтов из 18. Азаренко совершила 6 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
За титул Стивенс поспорит или со своей соотечественницейДаниэль Коллинз (Q), или с латвийкой Еленой Остапенко (6).
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