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Братья Брайан стали соперниками Хачанова и Рублёва по финалу турнира в Майами

Братья Брайан стали соперниками Хачанова и Рублёва по финалу турнира в Майами
Теннис / ATP

Американские братья-близнецы Боб и Майк Брайаны (4) вышли в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США), победив немца Ян-Леннарда Штруффа и японца Бена Маклаклана в двух партиях — 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Брайаны выполнили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и использовали 3 брейк-пойнта из 4. На счету Маклаклана и Штруффа 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В финале Боб и Майк сыграют с россиянами Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым, которые чуть раньше разгромили другой американский дуэт — Сэма Куэрри и Стива Джонсона (6:3, 6:1).

Майами — парный разряд (м) 2018. 1/2 финала
30 марта 2018 года, пятница. 00:15 МСК
Боб
Брайан
Майк
Брайан
Бен
Маклаклан
Ян-Леннард
Штруфф
7:5 6:4
Хачанов и Рублёв разгромили Куэрри и Джонсона и вышли в финал турнира в Майами
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