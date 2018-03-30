Братья Брайан стали соперниками Хачанова и Рублёва по финалу турнира в Майами

Американские братья-близнецы Боб и Майк Брайаны (4) вышли в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США), победив немца Ян-Леннарда Штруффа и японца Бена Маклаклана в двух партиях — 7:5, 6:4.



Матч продолжался 1 час 12 минут. Брайаны выполнили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и использовали 3 брейк-пойнта из 4. На счету Маклаклана и Штруффа 2 подачи навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



В финале Боб и Майк сыграют с россиянами Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым, которые чуть раньше разгромили другой американский дуэт — Сэма Куэрри и Стива Джонсона (6:3, 6:1).

Хачанов и Рублёв разгромили Куэрри и Джонсона и вышли в финал турнира в Майами