Стивенс: Азаренко действительно вернулась, это хорошая победа для меня

Американская теннисистка Слован Стивенс поделилась эмоциями после победы в полуфинале женского турнира в Майами над белоруской Викторией Азаренко (3:6, 6:2, 6:1).

«Это хорошая победа для меня. Я до этого уступала Виктории три раза. Сегодня мне пришлось продемонстрировать свой лучший теннис. Это был полуфинал против одного из лучших игроков в мире. Она действительно вернулась. Я должна была использовать свои возможности, чтобы победить. У меня это получилось. Сегодня было здорово сыграть перед своими родными и друзьями, которые пришли поддержать меня», — цитирует Стивенс L'Equipe.