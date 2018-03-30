Стивенс: во втором сете я подумала, что делаю не так уж много неправильного

Американская теннисистка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями от победы в полуфинале турнира в Майами над представительницей Беларуси Викторией Азаренко со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

«Я знала, что буду бороться, не думая о том, как мы сыграли в Индиан-Уэллсе. До прошлой недели я трижды проиграла ей, поэтому должна была бороться. Во втором сете я подумала, что делаю не так уж много неправильного. Я не играла ужасно. Да, я допускала много ошибок, но не чувствовала, что не вошла в игру. Я понимала, что если продолжу сражаться, то шансы у меня будут. Так я и сделала.

Мне потребовалось время, чтобы собраться, набрать форму и быть готовой к игре. У меня была не очень хорошая предсезонная подготовка, поэтому я не сильно переживала после первых поражений в Австралии. Если не готова на сто процентов, то многого и не ждёшь", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.