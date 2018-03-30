Остапенко обыграла Коллинз и сыграет со Стивенс в финале турнира в Майами

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (6) в полуфинале женского турнира в Майами оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз (Q). Встреча продолжалась 1 час 39 минут 29 секунд и завершилась в двух сетах – 7:6 (7:1), 6:3.



Остапенко 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Коллинз записала в актив 2 эйса, совершила 1 двойную ошибку и выиграла 2 брейк-пойнта.



В финале турнира в Майами Елена Остапенко встретится со Слоан Стивенс (13), которая в другом полуфинале оказалась сильнее белоруски Виктории Азаренко.