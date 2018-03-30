А. Зверев: в матче с Чоричем каждое очко нужно выигрывать самому

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Майами над хорватом Борной Чоричем со счётом 6:4, 6:4. В полуфинале он сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«В матче с Чоричем каждое очко нужно выигрывать самому. Именно это я сегодня и делал, поэтому так рад сейчас. Это был очень сложный матч.

Карреньо-Буста сейчас играет здорово. Он отлично выступил в Индиан-Уэллсе и здесь играет прекрасно. Мне будет нелегко, но это „Мастерс“. Мы понимаем, что с каждым кругом легче здесь не будет. Я с нетерпением жду следующего матча», — цитирует Зверева официальный сайт тура.