Остапенко — самая молодая финалистка турнира в Майами с 2009 года

20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко в полуфинале турнира в Майами оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Действующая победительница Открытого чемпионата Франции стала самой молодой с 2009 года участницей финала этих соревнований, сообщает официальный сайт тура. Девять лет назад в финал вышла 19-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко, в итоге завоевавшая титул.

В финале Остапенко сыграет с действующей чемпионкой US Open американкой Слоан Стивенс, которая в полуфинале обыграла Азаренко.