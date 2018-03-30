В Майами Коллинз заработала вдвое больше призовых, чем за всю карьеру до турнира

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, дошедшая до полуфинала турнира в Майами, заработала $ 327 965 призовых. Это вдвое больше, чем она заработала за всю свою карьеру до этих соревнований, сообщает Miami Herald. В полуфинале она проиграла действующей победительнице Открытого чемпионата Франции Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:7 (1:7), 3:6.

В финале турнира в Майами Остапенко встретится с американкой Слоан Стивенс, которая оказалась сильнее представительницы Беларуси Виктории Азаренко. Соревнования завершатся 31 марта.