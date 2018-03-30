Остапенко: я много работаю над своей психологией, и это помогает

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу в полуфинале турнира в Майами над американкой Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:1), 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с ещё одной представительницей США Слоан Стивенс.

«Я очень рада выходу в финал, ведь знала, что Даниэль отлично играла на этом турнире. Я постаралась придерживаться своего плана на игру, была спокойна. Я много работаю над своей психологией, и это помогает.

Слоан — прекрасная теннисистка. Я постараюсь просто выйти на корт и насладиться игрой", — цитирует Остапенко AFP.