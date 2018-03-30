Видеообзор полуфинала турнира в Майами Остапенко — Коллинз

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в полуфинале турнира в Майами (США) оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Действующая победительница Открытого чемпионата Франции 3 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Коллинз 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Видеообзор полуфинального матча доступен на «Чемпионате».

В финале соревнований в Майами Елена Остапенко встретится с ещё одной представительницей США Слоан Стивенс.