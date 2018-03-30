Жеребьёвка матча Кубка Дэвиса Россия — Австрия начнётся 5 апреля в 11:30 мск

Жеребьёвка матча первой европейско-африканской группы Кубка Дэвиса—2018 между сборными России Австрии начнётся 5 апреля на Большой спортивной арене «Лужники» в 11:30 по московскому времени. В 12:00 начнётся пресс-конференция сборной Австрии, в 12:25 — пресс-конференция сборной России, сообщает пресс-релиз ФТР.
Днём ранее состоятся пресс-конференции капитанов сборных — Шамиля Тарпищева и Штефана Кубека.
В заявку сборной Австрии вошли: Себастьян Офнер, Деннис Новак, Юрген Мельцер, Филипп Освальд, Тристан-Самуэль Вайссборн.
В состав сборной России включены: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.
Игры пройдут 6-7 апреля на московской Малой спортивной арене «Лужники».
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