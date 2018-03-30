В случае завоевания титула в Майами Остапенко впервые станет 4-й ракеткой мира

20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко, обыгравшая в полуфинале турнира в Майами американку Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:1), 6:3, в случае завоевания титула впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира, сообщает официальный сайт тура.

В финале действующая победительница Открытого чемпионата Франции сыграет с ещё одной представительницей США Слоан Стивенс, которая в новом рейтинге WTA займёт рекордную для себя девятую строчку. Стивенс является действующей чемпионкой US Open.

Турнир завершится 31 марта.