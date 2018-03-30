Эдберг: когда Федерер обратился ко мне, ему нужны были новые импульсы

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах швед Стефан Эдберг рассказал об опыте работы со швейцарцем Роджером Федерером и признался, что больше не готов тренировать.

«Роджер, как никто другой, понимает, что ему нужно каждый раз заново находить свою игру. Чтобы играть на таком уровне, недостаточно лишь владеть основами. Есть много маленьких деталей. Всё зависит от мотивации и здоровья.

Несколько лет назад Роджеру были нужны новые импульсы. Может, ему требовался новый человек в команде, который бы готовил его к выполнению задач. Это было увлекательное и интенсивное сотрудничество.

После окончания работы с ним мой телефон звонил часто, мне предлагали очень интересные проекты. Но в итоге я решил, что больше не готов всем жертвовать ради тенниса. Я всю жизнь находился в разъездах. Теперь настал новый этап. Я немного занимаюсь спортом, работаю в финансовой сфере и провожу много времени со своей семьёй. Я счастливый человек", — цитирует Эдберга Tennis World USA.