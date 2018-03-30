Прими участие в бесплатном теннисном турнире Championat Open с Анной Чакветадзе

1 апреля детская школа тенниса Анны Чакветадзе и «Чемпионат» проведут первый в истории семейный турнир Championat Open. В нём могут принять участие дети от 5 до 14 лет и их родители. Турнир бесплатный! У каждого будет возможность лично пообщаться с Анной и тренерами из её теннисной школы. Абсолютно все получат подарки!



Вода Vorgol будет утолять жажду участников. Ну а победителей и призёров ждут ценные призы от нашего партнёра кафе «АндерСон» Шуваловский со вкусными подарками и сертификатами в ресторан.



Чтобы принять участие в турнире, вам необходимо отправить заявку на почту: championat-open@championat.com.



В письме укажите ФИО участника и его возраст. Также вы можете задать любые вопросы, связанные с турниром, мы с радостью вам ответим.



Мы ждём всех заявившихся на турнир детей вместе с родителями 1 апреля в 11:30 по адресу: Теннисный клуб «Янтарь», г. Москва, ул. Маршала Катукова, 26. Территория стадиона «Янтарь».

Турнир Championat Open с Анной Чакветадзе Теннисный турнир от «Чемпионата» и Анны Чакветадзе для всей семьи. Прими участие!