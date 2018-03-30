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Чхун Хён снялся с турнира в Хьюстоне

Чхун Хён снялся с турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Представитель Южной Кореи Чхун Хён, проигравший в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами (США) американцу Джону Иснеру со счётом 1:6, 4:6, принял решение сняться с соревнований в Хьюстоне (США), которые пройдут с 7 по 15 апреля 2018 года.

«К сожалению, я вынужден сняться с соревнований в Хьюстоне. Это один из моих любимых турниров. Желаю всем в Хьюстоне прекрасной недели», — написал Чхун Хён в своём «твиттере».

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