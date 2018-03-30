Шарапова тренируется под руководством Хогстедта

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая 10 марта объявила о расставании со своим тренером Свеном Грёнефельдом после четырёх лет сотрудничества, похоже, нашла нового наставника. Точнее, вернулась к тренеру, с которым работала с января 2011 года по июль 2013-го, сообщает Tennis Arena. Шарапова была замечена на тренировках в Академии Ника Боллетьери в Брейдентоне под руководством Томаса Хогстедта.

54-летний швед завершил сотрудничество с Шараповой после Уимблдона-2013. В последующие сезоны, до сентября 2017 года, он работал с Эжени Бушар и Мэдисон Кис.