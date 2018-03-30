Рублёв: у меня нет кумира, просто хочу быть собой

Российский теннисист Андрей Рублёв считает, что ещё не готов завоевать трофей на турнире «Большого шлема».

«На данный момент я не думаю, что могу завоевать трофей в одиночном разряде, хотя должен признать, что цель всей моей тяжёлой работы на тренировках – победа на одном из четырёх турниров. Думаю, что сейчас лучше сосредоточиться на своей повседневной работе, полностью выкладываться на тренировках.

Уверен, что если смогу остаться на высоком уровне, то смогу и дальше побеждать сильных игроков, как на US Open. Я даже не смотрю в рейтинги, потому что они лишь показывают процесс моего развития.

У меня нет кумира сейчас, я расту и не понимаю, почему я должен черпать вдохновение от людей, выполняющих ту же работу на том же уровне, что и я. Я просто хочу быть собой до конца моей карьеры», — приводит слова Рублёва Tennis World Italy.