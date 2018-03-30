Хачанов: Федерер заставляет соперника очень быстро принимать решения на корте

Российский теннисист Карен Хачанов вспомнил о двух встречах на корте со швейцарцем Роджером Федерером.

«Он заставляет соперника очень быстро принимать решения на корте. Мы сыграли два матча, было очень тяжело, но я чувствовал, что очень близок к победе. Лишь пара очков разницы. Секрет в том, что он по-прежнему готов физически, как раньше. И при этом кажется ещё более мотивирован, когда встречается с молодыми игроками вроде меня. Буду честен, мы никогда не обсуждали мою игру, разве что обменивались шутками в раздевалке», — приводит слова Хачанова Tennis World Italy.