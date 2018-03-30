Азаренко сообщила, что подвижек с судебными делами по опеке над сыном нет

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после поражения в полуфинале турнира категории Premier Mandatory в Майами (США) от американки Слоан Стивенс (13) со счётом 6:3, 2:6, 1:6 сообщила, что пока не знает о дальнейших планах на соревнования, так как никаких подвижек с судебными делами по опеке над сыном нет.

«Сейчас вернусь в Лос-Анджелес, потому что мне нужно вернуться, а там посмотрим, что произойдёт. Когда появятся новости, буду рада поделиться ими. Пока у меня нет никаких новостей, чтобы поделиться с вами прямо сейчас», — приводит слова Азаренко пресс-служба турнира.