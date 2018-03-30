Иснер стал первым финалистом турнира в Майами, обыграв Дель Потро

Американский теннисист Джон Иснер вышел в финал турнира в Майами. В полуфинале Иснер в двух партиях обыграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счётом 6:1, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 23 минуты. 13-й сеяный, Иснер, 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из трёх возможных. На счету пятой ракетки соревнований — Дель Потро — 4 эйса и 3 ошибки на подаче. Счёт в личном противостоянии соперников стал 6-4 в пользу аргентинца.

За титул Иснер сыграет с победителем полуфинала Пабло Карреньо-Буста (Испания, 16) — Александр Зверев (Германия, 4).