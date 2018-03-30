Маррей: в возобновлении тренировок есть один минус — ежедневная ледяная ванна

Британский теннисист Энди Маррей, накануне объявивший, что его возвращение в теннис должно состояться в голландском городе Росмалене на турнире, который пройдёт с 11 по 17 июня, рассказал, как ежедневно завершает тренировки.
«Единственный минус в возобновлении спортивных тренировок — это 10-минутная ледяная ванна в конце дня.
Мне очень долго пришлось подходить к этому моменту, но одна старая леди (мама) однажды сказала мне: «Тише едешь — дальше будешь», — написал Марей на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Энди Маррея.
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