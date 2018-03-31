Макарова и Веснина не смогли пробиться в финал в Майами в парном разряде

Российская пара Екатерина Макарова (1) – Елена Веснина в полуфинале женского парного разряда на турнире в Майами уступила австрало-американской паре Эшли Барти – Коко Вандевей. Встреча продолжалась 1 час 15 минут 43 секунды и завершилась в трёх сетах – 3:6, 6:2, 10:7.

Макарова и Веснина 1 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. Барти и Вандевей, в свою очередь, записали в актив 7 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и выиграли 2 брейк-пойнта.

В финале турнира Эшли Барти и Коко Вандевей встретятся с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.