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Макарова и Веснина не смогли пробиться в финал в Майами в парном разряде

Макарова и Веснина не смогли пробиться в финал в Майами в парном разряде
Теннис / WTA

Российская пара Екатерина Макарова (1) – Елена Веснина в полуфинале женского парного разряда на турнире в Майами уступила австрало-американской паре Эшли БартиКоко Вандевей. Встреча продолжалась 1 час 15 минут 43 секунды и завершилась в трёх сетах – 3:6, 6:2, 10:7.

Макарова и Веснина 1 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. Барти и Вандевей, в свою очередь, записали в актив 7 эйсов, совершили 5 двойных ошибок и выиграли 2 брейк-пойнта.

В финале турнира Эшли Барти и Коко Вандевей встретятся с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Майами — парный разряд (ж) 2018. 1/2 финала
31 марта 2018 года, суббота. 03:55 МСК
Екатерина
Макарова
Елена
Веснина
Эшли
Барти
Коко
Вандевей
6:3 2:6 7:10
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