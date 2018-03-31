Агасси прекратил сотрудничество с Джоковичем

Бывший американский теннисист Андре Агасси объявил о прекращении сотрудничества с сербом Новаком Джоковичем. Агасси покинул команду тренеров спортсмена.

«У меня были самые хорошие намерения, когда я хотел помочь Новаку. Мы слишком часто не соглашались друг с другом. Я желаю Джоковичу всего наилучшего в его карьере», — цитирует Агасси ESPN.

Агасси вошёл в тренерскую команду Джоковича в мае 2017 года, чтобы помочь сербу вернуться на былой уровень. Бывшая первая ракетка мира после проигрыша в финале турнира в Уимблдоне 2016 года не добивался больших успехов. Джокович долго залечивал травму локтя, а в 2018 году сыграл лишь шесть матчей, выиграв пять.