Иснер: если я делаю всё правильно, то неважно, кто играет против меня

Американец Джон Иснер, переигравший в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счётом 6:1, 7:6 (7:2), поделился эмоциями от достигнутого успеха.

«Всё просто. Если мне удаётся хорошо принимать и завязывать борьбу в розыгрышах на приёме, то у меня всё должно быть здорово, учитывая мою подачу. Я очень рад, что сейчас всё получается. Знаю, что при моей игре, если я делаю правильные вещи, то неважно, с кем я играю. Меня очень тяжело победить в таком случае. Я выбрал правильный план на игру и сумел ему следовать. Но ещё важнее то, что мне удалось показать классный теннис и действовать расслабленно.

Сейчас я показываю, возможно, лучший теннис в жизни. Я вижу на это две причины. Во-первых, удачное выступление в паре в Индиан-Уэллсе помогло мне почувствовать игровой ритм и набрать нужную практику. В прошлом, когда я хорошо играл в паре, это всегда давала эффект и в одиночном разряде. Кроме того, у нас были длинные и полезные беседы с тренером Дэвидом Макферсоном за ужином и после. Так что на этой неделе я не только упорно работал, но ещё и старался отвлекаться от тенниса", — приводит слова Иснера официальный сайт АТР.

Посмотреть видеообзор матча дель Потро — Иснер можно на «Чемпионате».