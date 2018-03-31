А. Зверев: мне нужно провести ещё один классный матч в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в полуфинале турнира в Майами над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (7:6, 6:2).
«Я старался действовать более агрессивно. Выиграл несколько важных очков, делал результативные бэкхенды и нашёл свою игру. Думаю, после тай-брэйка я заиграл хорошо, правильно действовал во втором сете.
Я рад своим результатам. И я надеюсь, что проведу здесь ещё один классный матч, после чего смогу начать сезон на грунте», — цитирует Зверева ATP World Tour.
В финале турнира Зверев встретится с американцем Джоном Иснером, победившим аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (6:1, 7:6). Финал состоится 1 апреля.