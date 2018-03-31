Вандевей: надо контролировать ситуацию на корте, чтобы победить в финале

Американская теннисистка Коко Вандевей, переигравшая вместе с австралийкой Эшли Барти россиянок Елену Веснину и Екатерину Макарову (3:6, 6:2, 10:7) в полуфинале парного разряда турнира в Майами, прокомментировала выход в финал.

«Здорово быть здесь вместе с Эшли, по-прежнему находиться в Майами, попасть в финал, иметь шансы на трофей.

Я уже играла против Синяковой в Кубке Федераций, хорошо её знаю. Если мы с Эшли будем действовать так, как умеем, то сможем контролировать ситуацию на нашей части корта. Тогда у нас будут шансы на победу», — цитирует Вандевей WTA Tennis.

В финале Барти и Вандевей сыграют с чешской парой Барбора Крейчикова / Катержина Синякова. Этот матч состоится 1 апреля.