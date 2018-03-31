СМИ: тренер Соломон может покинуть команду Бушар

Известный тренер Харольд Соломон может прекратить сотрудничество с канадской теннисисткой Эжени Бушар. Специалист не помогал спортсменке во время матча квалификации турнира в Майами, сообщает Tennis.life.

Источник сообщает, что Соломон находился на трибунах. Заключительный матч квалификации канадки в Майами тренер пропустил вовсе. Также он не присутствовал на матче Бушар в парном разряде.

По данным источника, Соломон и Бушар прекратили сотрудничество за два дня до старта турнира в Майами. Сам тренер отказался подтвердить или опровергнуть данную информацию. «Я понимаю, что вам нужна информация для выполнения своей работы. Но я не буду ни с кем говорить о моих взаимоотношениях с Эжени», — сказал Соломон.

Соломон занимается тренерской деятельностью с 90-х годов прошлого века. Специалист работал с Мэри-Джо Фернандес, Дженнифер Каприати, Анной Курниковой, Моникой Селеш и многими другими теннисистками.