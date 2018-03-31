Журналист сообщил, что Гарин назвал Циципаса сумасшедшим

Греческий теннисист Стефанос Циципас вновь оказался в центре перепалки на корте. 70-я ракетка мира, посеянный под первым номером на турнире серии «челленджер» в Гваделупе, в матче второго круга с чилийцем Кристьяном Гарином начал спорить с судьёй в 11-м гейме второй партии, чем вызвал недовольство соперника.

«Ты сумасшедший, просто сумасшедший! Тебя ненавидят все в АТР-туре», — приводит слова Гарина журналист Хосе Моргадо.

В итоге Стефанос уступил со счётом 6:7 (4:7), 5:7. В четвертьфинале 21-летний уроженец Сантьяго, занимающий 235-е место в рейтинге АТР, обыграл Джона-Патрика Смита.

Напомним, что Циципас недавно поспорил с россиянином Даниилом Медведевым в матче турнира в Майами.