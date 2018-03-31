А. Зверев — в топ-10 молодых игроков, трижды дошедших до финала «Мастерса»

Немец Александр Зверев в полуфинале турнира в Майами переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 7:6 (7:4), 6:2. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий пятое место в рейтинге АТР, в третий раз в карьере вышел в финал соревнований серии «Мастерс-1000».

Таким образом, Александр стал шестым в рейтинге самых молодых игроков, пробившихся в свой третий финал «мастерса». Возглавляет этот список испанец Рафаэль Надаль, которому данное достижение покорилось в возрасте 18 лет 11 месяцев. Звереву сейчас 20 лет 11 месяцев 10 дней.

В финале немец встретится с американцем Джоном Иснером.