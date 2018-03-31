Квитова: начинаю грунтовый сезон раньше обычного, мне нравится зелёное покрытие

Чешка Петра Квитова рассказала о подготовке к турниру в Чарльстоне, который пройдёт на грунте со 2 по 8 апреля.

«В этом сезоне начинаю грунтовый сезон немного раньше, чем обычно. Мне нравится зелёное покрытие», — написала Квитова на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографию можно на странице Квитовой в «Твиттере».

28-летняя уроженка Биловца, занимающая девятое место в рейтинге WТА, на соревнованиях в Майами дошла до четвёртого круга, где уступила латвийке Елене Остапенко. Квитова никогда раньше не играла в Чарльстоне.