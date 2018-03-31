Федерер победы на «Шлемах» и «Мастерсах» важнее первой строчки

Швейцарец Роджер Федерер выделил приоритеты на оставшуюся часть сезона и карьеры.



«Первое место в рейтинге — не самое главное. Было очень важно вернуться на первую строчку в Роттердаме, а цели завершить сезон первым не ставил. Для этого нужно выигрывать турниры „Большого шлема“, „Мастерсы“, а не вылетать после первого матча, как в Майами. Это поражение было болезненным, но я справлюсь.



Сейчас как следует отдохну и буду тренироваться, чтобы подойти ко второй половине сезона по-настоящему в хорошей форме. Главная цель — играть как можно дольше, а не думать о защите очков. Хочу продолжать выигрывать „Большие шлемы“ и „Мастерсы“, это главное», — приводит слова Федерера Tennis World USA.