Эрбер: Джокович получает € 10-20 тыс. за КД. Что это за деньги для него?

Француз Пьер-Юг Эрбер, ставший в прошлом году одним из обладателей Кубка Дэвиса в составе сборной Франции, в интервью L'Equipe сравнил ситуацию во Франции и других странах на примере Сербии и Новака Джоковича. Эрбер — один из главных противников предлагаемой с 2019 года реформы Кубка Дэвиса среди действующих игроков, в то время как Джокович, напротив, поддерживает предлагаемые Международной федерацией тенниса (ITF) изменения.



«Когда обсуждал Кубок Дэвиса с иностранными игроками, понял, что многие не разделяют нашу позицию. Во Франции есть культура соревнования. Кроме того, Французская федерация тенниса перечисляет почти все доходы от турнира игрокам, капитану — словом, команде, в случае победы. В других странах всё устроено не так.



Когда Джокович играет пятисетовые матчи в Кубке Дэвиса, сколько он зарабатывает за это? Примерно € 10—20 тыс. Что это за деньги для него? На турнире ATP он может заработать в 30 раз больше. Не удивлён, что он поддерживает ITF.



Выступая в Кубке Дэвиса, мы играем не только за команду, но и за всю страну, которая нас поддерживает. У нас великолепная система и по-хорошему сумасшедшая атмосфера. Когда мы играли с Сербией в Лилле в 2017-м, весь стадион был сине-бело-красным, и это точно не то, чего нужно стыдиться», — сказал Эрбер.



Напомним, организаторы Кубка Дэвиса решили изменить формат. Они хотят, чтобы в турнире участвовало 18 команд и он проходил в течение одной недели. В финансировании Кубка Дэвиса заинтересована инвестиционная компания Kosmos, одним из учредителей которой является защитник футбольной «Барселоны» Жерар Пике. В ITF говорят, что Kosmos готов вложить в проект $ 4 млрд в течение 25 лет.



Голосование по реформе Кубка Дэвиса будет проходить в августе. Для принятия изменений необходимо, чтобы за них проголосовало не менее 2/3 членов ITF.