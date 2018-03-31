Тарпищев: времени для акклиматизации Рублёва и Хачанова мало, но что делать

Капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев поделился планами на старт матча с Австрией в рамках первой европейско-африканской группы. Напомним, из-за травмы за австрийцев не сыграет их лидер — Доминик Тим.



«Сбор национальной команды начнётся в понедельник, а во вторник к ней присоединятся Рублёв и Хачанов, которые сегодня ночью играют в США. Конечно, времени для их акклиматизации недостаточно, но что делать. Всё будет зависеть от конкретного состояния теннисистов перед матчами. Если Медведев перед игрой будет в порядке, то, с большой долей вероятности, сыграет в первый день», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.



Рублёв и Хачанов вечером сыграют с Бобом и Майком Брайанами в финале «Мастерс 1000» в Майами в парном разряде.