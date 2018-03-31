В 20:00 по московскому времени начнётся финальный матч турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), в котором американка Слоан Стивенс (13) встретится с латвийкой Еленой Остапенко (6). Ранее теннисистки друг с другом не играли.



Для обеих девушек это будет первый финал на соревнованиях такой категории, несмотря на то что в прошлом сезоне обе впервые в карьере выиграли турнир «Большого шлема». Остапенко сенсационно стала чемпионкой «Ролан Гаррос», а Стивенс, вернувшись после травмы, выиграла US Open.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Остапенко в Майами.



Остапенко в случае победы завоюет третий титул на турнирах WTA и «Больших шлемах» в одиночном разряде, Стивенс — шестой. Слоан, вне зависимости от исхода финала, дебютирует в топ-10 — на девятой позиции, а Елена в случае победы поднимется на одну строчку и станет четвёртой ракеткой мира.