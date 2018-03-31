Блинкова без игры в финале завоевала титул на турнире ITF в Круаси-Бобур

Россиянка Анна Блинкова (7) стала чемпионкой турнира ITF в Круаси-Бобур (Франция) с призовым фондом $ 60 тыс. В финале 19-летняя москвичка, занимающая 132-е место в рейтинге WТА, должна была сыграть с чешкой Каролиной Мучовой (Q), но Каролина снялась с финала до выхода на корт. Таким образом, Блинкова завоевала титул без игры.



Благодаря этому успеху Анна окажется на 119-й строчке рейтинг-листа. Её лучший результат — 114-е место.



Напомним, в полуфинале Блинкова победила польку Магдалену Фрех (8) со счётом 6:3, 3:6, 6:4. Мучова обыграла ещё одну россиянку, тёзку Блинковой — Анну Калинскую — 6:1, 4:6, 6:3.