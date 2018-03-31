Надаль: Кубок Дэвиса — важное соревнование, и я постараюсь помочь команде

Испанец Рафаэль Надаль сообщил, что по-прежнему намерен выступить в четвертьфинале Мировой группы Кубка Дэвиса, где Испания в Валенсии примет Германию.



«Кубок Дэвиса — это важное соревнование, а не подготовка к другим турнирам. Нужно смотреть, как всё будет идти, не забегать вперёд. Если я буду в порядке с игровой и физической точек зрения, то постараюсь помочь команде победить в четвертьфинале.



Сейчас я больше всего хочу вернуться на корт, но, конечно, мне нужно быть осторожным. У меня было несколько тяжёлых месяцев. Произошли некоторые неожиданные вещи. Мне нужно было терпеть, просто отдыхать, ничего не делая. Но сейчас я чувствую, что работаю на хорошем уровне, и пытаюсь повышать его с каждым днём. Я очень мотивирован вернуться», — сказал Надаль в интервью IB3 TV.