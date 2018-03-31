14-летний теннисист может сыграть в Кубке Дэвиса за Иорданию

В одном из матчей Кубка Дэвиса, которые пройдут на следующей неделе, может сыграть 14-летний теннисист Абдулла Шелбайх, уроженец Иордании, вошедший в официальную заявку команды. Сборная Иордании сейчас выступает в третьей группе зоны Азия/Океания. На этом уровне команды играют в групповых этапах. Иордания станет одной из девяти сборных, которые выступят в групповом раунде во Вьетнаме. Шелбайх занимает 845-е место в юниорском рейтинг-листе.



При этом рекорд юный теннисист не установит, даже если выйдет на корт. Рекордсменом является Марко Росси из Сан-Марино, сыгравший за это карликовое европейское государство в 2011 году в возрасте 13 лет 10 месяцев и 15 дней.