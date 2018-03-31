Кудрявцева пробилась в финал квалификации в Чарльстоне

Россиянка Алла Кудрявцева пробилась во второй, финальный раунд квалификации турнира в Чарльстоне (США), проходящего на разновидности грунта — зелёной глине. Кудрявцева переиграла Даниэлу Секвель (13) из Чили — 7:5, 4:6, 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 28 минут. Кудрявцева выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и использовала 8 брейк-пойнтов из 20. На счету Секвель 3 подачи навылет, 5 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.



За выход в основную сетку Алла поспорит с американкой Франческой Ди Лоренцо, которая победила первую сеяную — канадку Франсуазу Абанду.