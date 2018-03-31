Стивенс стала чемпионкой турнира в Майами, победив Остапенко в двух партиях

Американка Слоан Стивенс (13) стала чемпионкой турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), победив латвийку Елену Остапенко (6) в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:1.
Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Стивенс выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Остапенко 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Подач навылет у Елены не было.
Стивенс завоевала свой шестой титул в карьере и впервые победила на турнире такой категории. Кроме того, после турнира она дебютирует в топ-10 — на девятой строчке.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки
Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.