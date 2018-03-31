Сизикова победила Кратцер в первом круге квалификации в Монтеррее

23-летняя россиянка Яна Сизикова (WC) пробилась во второй раунд квалификации турнира в Монтеррее (Мексика), победив американку Эшли Кратцер в трёх партиях — 3:6, 6:1, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Сизикова исполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Кратцер 5 подач навылет, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. Оба брейка Кратцер сделала в первой партии.



За выход в финал отборочных соревнований Сизикова будет бороться со швейцаркой Конни Перрин (8).